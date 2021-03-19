خاص| أشرف زكي: إلغاء عزاء عبد الوهاب خليل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة إقامة عزاء من عدمه للفنان القدير الراحل عبدالوهاب خليل.

وقال زكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تواصل مع ابنه شريف عبدالوهاب الذي يعمل مذيعًا بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، والذي نفى إقامة عزاء لوالده الراحل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان منير مكرم، قد أعلن عن وفاة الفنان عبدالوهاب خليل، مساء اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن الفنان عبدالوهاب خليل، حصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بدايته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة؛ ليشارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعماله الفنية (الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل)، ومن أشهر أدواره بائع الروبابيكيا بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".