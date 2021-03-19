هنا الزاهد تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت النجمة الشابة هنا الزاهد، إصابة شقيقتها نور الزاهد، بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت هنا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "نور الزاهد إيجابي كورونا".

وكانت هنا الزاهد، قد أعلنت مساء الأربعاء، عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر "فيسبوك": "أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

ومن جانب آخر يعرض لهنا الزاهد حاليا مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عبر قناة dmc.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات.

ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغني، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.