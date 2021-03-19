أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365" مكان دفن عبد الوهاب خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مكان دفن الفنان القدير الراحل عبدالوهاب خليل.

وقال زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنان الراحل يتم دفنه حاليًا بمدافن العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف زكي، أنه تواصل مع ابنه شريف عبدالوهاب، الذي يعمل مذيعًا بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، وأكد له ذلك.

وكان الفنان منير مكرم، قد أعلن عن وفاة الفنان عبدالوهاب خليل، مساء اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن الفنان عبدالوهاب خليل، حصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بدايته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة؛ ليشارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعماله الفنية (الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل)، ومن أشهر أدواره بائع الروبابيكيا بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".