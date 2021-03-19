فن ومشاهير

"موشى إسحاق" وبائع الروبابيكيا.. 10 معلومات عن عبد الوهاب خليل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا الفنان عبدالوهاب خليل، عن عمر يناهز 72 عامًا، ومن المقرر أن تشيع جنازته مساء اليوم الجمعة.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن عبدالوهاب خليل:

- من مواليد 12 مايو عام 1940.

- حاصل على ليسانس الحقوق، والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- كانت بداياته في ستينيات القرن الماضي، من خلال المسرح والإذاعة.

- شارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون.

- من أبرز الأفلام التي شارك بها: "وبالوالدين إحسانًا، يمهل ولا يهمل، اليتيم والحب، ابن الجبل، مولد وصاحبه غايب" وغيرها.

- من أشهر المسلسلات التي شارك بها: "أبنائي الأعزاء شكرا، الباقي من الزمن ساعة، برج الأكابر، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، ساكن قصادي، وأهالينا" وغيرها.

- ومن أشهر الأعمال المسرحية التي شارك بها: "نجمة نص الليل، عائلة سعيدة جدًا، الملوك يدخلون القرية، على جناح التبريزي وتابعه قفة، الأستاذ شحاتة وبناته الثلاثة" وغيرها.

- اشتهر بتقديم الأدوار الثانوية وأجاد في شخصيات الإنسان البسيط، مثل الموظف والعامل والساعي.

- ومن أشهر أدواره على الإطلاق "موشى إسحاق" في مسلسل "رأفت الهجان"، و"مدني" بائع الروبابيكيا بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

- إجمالي أعماله تزيد على 160 عملًا ما السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، حسب قاعدة بيانات السينما.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا