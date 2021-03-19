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سبب وفاة الفنان عبد الوهاب خليل.. منير مكرم يُجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الفنان عبدالوهاب خليل، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ72 عامًا.

ونفى منير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن يكون وفاة الفنان الراحل لها علاقة بإصابته بفيروس ، موضحًا أن الوفاة طبيعية، وتوفي في منزله.

جدير بالذكر أن الفنان عبدالوهاب خليل، حصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بدايته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة؛ ليشارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعماله الفنية (الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل)، ومن أشهر أدواره بائع الروبابيكيا بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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