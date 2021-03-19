"بالراحة على الملبن لينكسر"..سمية الخشاب ومحمد رمضان في كواليس"موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة سمية الخشاب بصحبة الفنان محمد رمضان في كواليس تصوير المشاهد التي جمعتها به في مسلسل"موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت سمية، صورا لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بالراحة على الملبن يا موسى لينكسر".

وتشارك سمية الخشاب في بطولة مسلسل"موسى" بجانب محمد رمضان ، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.