في يوم الأم.. «الخليج 365» تجمع روجينا وابنتها مريم في حوار عن الأمومة والذكريات العائلية الحلوة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 07:47 مساءً - القاهرة- علاء شلقامي Alaa Chalkami

تصوير- محمود عبد السلامMahmoud Abdel Salam

ستايلست- يمنى مصطفى Youmna Moustafa

مكياج- كيكي إسماعيل kiki Esmael

شعر- ألفريد مكرم Alfred makram

ملابس- valentino from D store



لمناسبة «يوم الأم»، احتفت «الخليج 365» بالنجمة المصرية روجينا، حيث رافقتها في بيتها لإجراء جلسة تصوير جديدة لها برفقة ابنتها مريم، حيث لمسنا مدى الحب من «روجينا الأم» لعائلتها، والتي خلعت رداء الفن وكشفت عن أمومتها وحسن تربيتها لابنتيها. وتحدثت «الخليج 365» مع مريم ابنة أشرف زكي فأخبرتنا بتلقائيتها بأنها تتمنى التمثيل مع والدتها قريباً، كما تعتبر والدها أهم رجل في حياتها والداعم الأول لها، كما كشفت عن طموحاتها لدراسة المسرح قريباً وأن تشق طريقها الفني كامتداد لمسيرة الأسرة الفنية بدءاً بالعمة ماجدة زكي والأب نقيب الممثلين د. أشرف زكي والشقيقة الكبرى المخرجة مايا، وانتهاء بالنجمة روجينا التي تخوض أولى بطولاتها المنفردة في رمضان القادم بـ«بنت السلطان».



: أشرف زكي وابنتاي أغلى ما في حياتي

روجينا برفقة ابنتها مريم





«الخليج 365» تحتفي بيوم الأم هذا العام مع «روجينا الأم» وبأسرتك، كيف تُشَكِّل هذه الذكرى من وجدانك العاطفي؟

من أحلى الذكريات التي تمر على أي سيدة وأم، حيث نعتبرها تجمع العائلة السنوي ونتبادل الهدايا سواء أنا مع أمي، وكذلك ابنتاي مايا ومريم بالتعاون مع زوجي وحبيبي د. أشرف زكي؛ إذ إن كل الأجيال تحتفل ببعضها.

هل ابنتاكِ مايا ومريم هما من تشتريان الهدايا لك أم د. أشرف زكي هو من يشتريها؟

(تضحك): كلهم بصراحة يفكرون في هدية يوم الأم قبلها بشهر، حيث يسألونني بطريقة غير مباشرة عن أكثر شيء أحبه وأريده دون أن يوضحوا سبب السؤال، حيث أحبس أنفاسي بالسعادة والضحك؛ ظَنّاً منهم أنني لا أعرف نوايا الأسئلة (ثم تحمَرّ وجنتاها)، وفي الوقت نفسه أشعر بالسعادة لأنهم دائمو التفكير فيّ، وهو الشيء الذي يسعدني لأنهم يهتمون بي.

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هدايا أشرف زكي ومايا ومريم تجعلني سعيدة





ما الهدية التي اشتروها لك العام الماضي؟

العام الماضي اشترت لي مايا ومريم حقيبة يد غالية الثمن جداً، حيث كانت أعجبتني جداً وكنت أتمنى شراءها، وذلك بالتعاون مع والدهما. وأهداني أيضاً كل واحد فيهم هدية بمفرده فمايا أهدتني زجاجة عطر جميلة، ومريم أهدتني باقة ورود حمراء لحبي لها، وكذلك شوكولاتة، حيث كانت الهدية الأساسية حقيبة يد.

وما أكثر شيء يسعدك من مايا ومريم؟

أكثر ما يسعدني منهما أنهما الحمد لله وفيتان وربيناهما جيداً وعلمناهما أن تحبا الناس ولا تصابا بالغرور، والحمد لله نحصد حسن تربيتنا لهما وأملي أن تكونا صالحتين ومفيدتين لأنفسهما.



منْ تشبهكِ أكثر، مايا أم مريم. وأيهما الأقرب إليكِ في الطباع والملامح؟

مايا تشبهني في الملامح جداً، أمّا مريم فتشبهني في الطباع؛ إذ إنّ كل واحدة منهما أخذت مِنّي شيئاً. فمريم أخذت شَكل وشبه أشرف وعمتها الفنانة ماجدة زكي ولكن بطباعي أنا. أمّا مايا فأخذت شكلي ولكن بشخصية أشرف.



آخذ براي ابنتيَّ في أعمالي

روجينا برفقة ابنتها مريم





بعد تخرّج ابنتك مايا في معهد السينما وأصبحت مخرجة، هل تأخذين برأيها في اختيارات أعمالك؟

مايا درست في معهد سينما قسم إخراج، وعملت مساعد مخرج لأكثر من مخرج، حيث بدأت أولاً مع رامي إمام، ثم طارق العريان وأحمد الجندي وبيتر ميمي. فمايا لخبرتها التي اكتسبتها أستشريها بالفعل في الكثير من أعمالي الفنية ومع الوقت أكتشف أنها على صواب، وهو أمر يسعدني؛ لأن استثماري فيها أتى نتيجته، بالإضافة لأن جيل الشباب له آراء مختلفة عنا وبالتالي لابد من أخذ رأي مايا ومريم.

هل من الممكن أن تنتقل مايا من خلف الكاميرا إلى أمام الكاميرا لتدخل عالم التمثيل؟

لا أعتقد، حيث إن أغلب اهتماماتها خلف الكاميرا وقيادة طاقم التمثيل.

وبالنسبة لمريم ابنتك الصغرى، هل لديها ميول فنية كوالديها؟

مريم في الصف الثاني الثانوي ولديها ميول فنية كبيرة، وأعتقد عند دخولها الجامعة ستدخل التمثيل مثلي ومثل والدها د.أشرف.

انشغالك في السنوات الماضية بالعمل في أكثر من مسلسل، ألم يشكّل ذلك عبئاً على وجودك مع أسرتك؟

خلال السنوات الماضية توقفت عن التمثيل ثلاث سنوات متواصلة ولم أشتغل في أيّ عَملٍ فني لاهتمامي بتربيتهما وبالمدرسة مع مايا ومريم عندما كانت مايا في الصف الأول الابتدائي ومريم أيضاً كانت صغيرة جداً، أمّا الآن فالحمد لله فقد كبرتا وأصبحتا تعتمدان على نفسيهما ووجودي بجانبهما. أما الآن وأنا أصور فأصبحتا هما الاثنتان تهتمان بي، ودارت الدائرة من رد الجميل لي، وتسألانني عن صحتي وعن عملي.

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د. أشرف سند لنا

روجينا برفقة ابنتها مريم



زوجك د. أشرف زكي دائم الثناء عليكِ وعلى ثِقته فيكِ وتحملك مسؤولية تربية ابنتكما مايا ومريم، حيث قال لي من قبل: «روجينا هي أم حنون معتدلة، وهادئة جداً في المنزل» و«ست بيت» من الطراز الأول.. ماذا تقولين في ذلك؟

في الحقيقة هذا الكلام يسعدني بشدة ويجعلني في غَاية السعادة. في بداية علاقتي بأشرف وأنا مصممة أن أكون أماً وأن أنجب أطفالي مبكراً، حيث تحّملت المسؤولية مبكراً وأنجبت مايا وأنا أدرس في معهد فنون مسرحية، وتحملت مسؤولية كانت كبيرة علي، إذ وقتها لم أكن أشعر بأنها مسؤولية لأني كنت أحب هذه المسؤولية من عمل ودراسة وتربية وأمومة.

هل أمومتك المبكرة لمايا ومريم شَكّلت لك مشكلة في إخلاصك لفنك الذي يحتاج لساعات وأيام خارج المنزل؟

كلما كبر الإنسان تقلّ مسؤولياته؛ لأنّ أطفاله يصبحون كباراً ويعتمدون على أنفسهم. فبالإضافة لكوني أماً أهتم بأدق التفاصيل جداً فأكون معهم في أدق تفاصيل دراستهم وحياتهم ومشاكلهم، حيث أُعَوِّض ساعات انشغالي عنهما بالتصوير وتواجدي خارج المنزل؛ إذ يظهر ذلك بشكل واضح عندما لا يوجد لدي تصوير فأكون في المنزل لا أخرج منه لأهتم بتربيتهما ورعايتهما، حيث أكون «ست بيت» بالمعنى الحرفي، وأعوض ما افتقدته معهما من أيام.

هل مسؤولية تربية الأولاد تقع على الرجل أكثر من المرأة؟

المرأة وظيفتها الأساسية هي تربية الأولاد ورعايتهم، إذ إنها ليست مسؤولية الرجل، لأن السيدات أكثر تحملاً من الرجال، لأنها هي من تحمل وتنجب وتربي وترعى أطفالها، وتعمل وتقوم بمهامها المنزلية، إذ لا أعتقد أنه يوجد رجل يستطيع أن يقوم بمثل ذلك ويقوم بمهام السيدات في المنزل.

هل لانشغال د. أشرف زكي كثيراً بالعمل العام شَكّل لك مشكلة أسرية أو ترك أثراً نفسياً لقلة الاهتمام عند مايا ومريم؟

أنا ومايا ومريم نقدر انشغاله الفترة الماضية ونعلم هذا جيداً، خاصة أنه الآن أصبح رجل دولة، ويسند إليه العديد من المهام المجتمعية من رئاسته لأكاديمية الفنون وافتتاح أكثر من فرع لها، ومرافقة وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم في الكثير من الزيارات وبجانب اهتمامه بـ«أزمة التشغيل» ورئاسته لنقابة المهن التمثيلية. كل ذلك يجعل ابنتيّ فخورتين بوالدهما، وما يفعل للناس ومواقف لأي أزمة يتعرض لها زملائي الفنانون. ورغم كل انشغالاته في الوقت الذي نحتاجه، نجده حولنا ومعنا. زوجي أشرف زكي ربنا أعطاه موهبة ومَلَكَة أنه يستطيع أن يوازن بين شغله وبيته وعمله العام ورئاسته لأكاديمية الفنون، والعديد من المناصب الأخرى. فمايا ومريم لم يتأخر عليهما في أي طلب طلبتاه منه. فالرجل ليست مهمته تربية الأطفال بل مهمة الأم، والحقيقة هو لم يقصر معي في يوم من الأيام احتجنا لوجوده معنا ولم يتأخر علينا، حيث يقف ويتصدر ويكون سنداً لنا، فأشرف طول عمره سند لنا.

هل دكتور أشرف زكي يتدخل في اختياراتك أو تستشيرينه في أعمالك الفنية؟

لا يتدخل على الإطلاق، فأنا أعرف ما أقبله وما أرفضه من أعمال، وأستشيره في بعض الأعمال لخبرته الكبيرة، حيث كان أستاذي في معهد فنون مسرحية، وبحكم تجربته وخبرته لا مانع من استشارته والأخذ برأيه.

لو تقدم أحد العِرسان لخطبة مايا أو مريم، ماذا سيكون شعورك؟

مريم ما زالت صغيرة وهي تتفرغ لدراستها حالياً، أمّا مايا فجيلها غير الجيل الذي نشأنا فيه، وأهم شيء أن تتريث في اختياراتها ولا تتسرع، وأهم شيء أن يكون شاباً ابن ناس ويراعي ربنا فيها ويكون سنداً لها.

لو لا قدر الله في حالة وجود اختلاف في وجهات النظر أدى لمشاحنة، من يبدأ فيكما بمصالحة الآخر؟

(تضحك): الحمد لله لا توجد أي مشاكل بيننا؛ إذ إننا متفاهمان، ولكن إذا حدثت مشاحنة كأي بيت مصري، هو من يبدأ في مصالحتي، حيث إنني امرأة طيبة القلب ولكن أحب أن أرى مكانتي في قلبه، ونتصالح سريعاً وأضحك بعدها.

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رسالتي للمرأة «كوني قوية لا تستسلمي»



في ذكرى الاحتفاء بيوم المرأة العالمي الذي صادف حلوله مؤخراً ماذا تقولين للسيدات في كل شبر بالعالم؟

افخرن بأنفسكن لأنكن نصف المجتمع، وأنتن من تربين الذكور والإناث، وثقن في أنفسكن ولا تخفن من أي قهر، واحترمن رجالكن وراعين الله واتقينه في بيوتكن تكنْ عامرة. وأحب أن أوجه لها رسالة «كوني قوية، برغم كل الظروف التي تمرين بها، لا تستسلمي، ولا تكوني ضعيفة لقصة حب أثرت فيكِ وممكن تكسركِ، ولا تكوني ضعيفة لمجتمع أثر فيكِ، أو لقصة معاناة مع أب أو أم.



فدوى ليست امتداداً لـ«بنت السلطان»

روجينا برفقة ابنتها مريم



يسأل المشاهد، هل شخصيتك في مسلسل «بنت السلطان»، التي تقدمينها في رمضان القادم، قريبة من شخصية فدوى في «البرنس» أم هي امتداد لها تلعبينها في إطار شعبي؟

شخصيتي في مسلسل «بنت السلطان» هي ليست شخصية واحدة، بل هي أكثر من شخصية، وفيها مليون شخصية بها، ليست امتداداً لشخصية فدوى ولا قريبة منها، ولكن الرابط المشترك فيها هي قوة فدوى.

لاحظنا أن أغلب الشخصيات التي تقدمينها فيها جانب القوة وليس الضعف؟

بالفعل، حيث إنني لا أحب أن أقدم أي شخصية ضعيفة فيها ضعف المرأة والانهزامية سواء المستكينة أو الضعيفة، وحتى إن كانت تبدأ بالضعف فلابد أن أنهيها بأخذ ما استلب منها من حقوق. فأحب أن تكون البنت قُدوتها «ست قوية» وتتغلب على ضعفها وظروفها، ومهما حدث لها وانكسرت تستطيع أن تقف ثانية وتحارب وتقاوم في المجتمع في كل شخصياتي الفنية التي أحب أن أقدمها، مثل أدواري في مسلسلات «سلطان الغرام وحكاية حياة والبرنس والأسطورة» وغيرها.

لماذا روجينا لا تكبر وكلما كَبُرَت صَغُرَت أكثر؟

(تنفجر بالضحك في خجل): أنت تبالغ قليلاً. ولكن ما تقوله أجده في تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا. والسر في ذلك يرجع لرضا ربنا عليّ وحب الناس لي، والحمد لله أولاً على حب عائلتي وأسرتي لي.

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مريم أشرف زكي: أمي أفضل نعمة أنعم الله بها عليّ



ثم انتقلنا للحديث مع مريم ابنة الفنانة روجينا وسألناها: ما الهدية التي ستحضرينها لوالدتك في «يوم الأم»؟

سأفاجئها بحذاء كلاسيكي كانت تريد شراءه سيكون هدية يوم الأم.

آخر مرة فرحت منك والدتك في شيء فعلتهِ ولم تكن تتوقع منك حدوثه؟

رجعت مؤخراً من التصوير متأخرة ولم تأكل معنا ونامت فاستيقظت مبكراً وجهزت الفطور لها وقدمته لها بنفسي على السرير، إذ إن أمي هي أغلى نعمة أنعم الله بها عليّ، فهي كل حياتي.

هل تأخذين برأي شقيقتك مايا في اختيارات ملابسك وتستعيرين منها بعض قطع ملابسها لأي مناسبة دون علمها؟

(تضحك): بالفعل أخذت منها آخر طاقم ملابس اشترته وقد أعجبني وخرجت به دون علمها لتتصل بي وتخبرني أين هو لأقول لها ربما في "المغسلة"، لتفاجأ آخر اليوم بأني ارتديته. كما آخذ برأيها في اختيار ملابسي.

طموحاتك المستقبلية في مجال الدراسة؟

أنهي دراستي للثانوية العامة ثم أتقدم للجامعة الأميركية قسم مسرح.

هل نراك في دور قريباً مع والدتك النجمة روجينا؟

(تبتسم خجلاً): أتمنى ذلك، ولكن اسألوها أنتم، إذ إنه شرف لي أن أُمَثِّل إلى جوارها.

ما أحلى أكلة تحبينها من يدي والدتك؟

ماما تعد أحلى معكرونة بالباشميل في الحياة كلها.



خفت من فدوى



كيف كان رد فعلك عندما شاهدت روجينا في دور فدوى في مسلسل "البرنس"؟

صراحة تفاجأت بانبهار وصُدِمت وخفت منها ومن قوتها؛ فماما رهيبة جداً وخفت منها عند عودتها للمنزل في ذلك اليوم، وعندما رجعت البيت أخذتني في حضنها، بالإضافة لأني كنت فخورة بها، وما فعلته على الشاشة وحب الناس لها.

ما أحب الأعمال الفنية سواء سينما أو دراما لوالدتك النجمة روجينا؟

مسلسل "البرنس" وفي السينما فيلم المصير.

أول وآخر هدية تلقيتها من والدتك في عيد ميلادك؟

أول هدية كانت تليفون لعبة. أما آخر هدية فكانت ساعة يد.

هل جربت مرة الغناء أو تتمنين أن تصبحي مطربة؟

جربته، ولكن صوتي ليس جميلاً لكي أحترفه.

أيهما أكثر ارتباطاً به د. أشرف أم روجينا؟

أرتبط بالاثنين. ولكني أقرب إلى والدتي، إذ أعتبرها صديقتي وليس أمي؛ لأنها بئر أسراري.

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