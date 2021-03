نجمة تيك توك اديسون راي تطلق أغنية منفردة وتستعد لبطولة فيلم مع نتفليكس

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365" من بيروت: ليلة الخميس، أطلقت نجمة "تيك توك" الشابة "أديسون راي" أغنيتها المنفردة الأولى التي تحمل عنوان ، "Obsessed" ، إلى جانب فيديو موسيقي مصاحب لها.

في دقيقتين و 14 ثانية ، نعيش رحلة قصيرة جذابة من خلال موسيقى بوب ​​راقصة أنتجها بيني بلانكو، بليك سلاتكين، وريان ماكماهون.



تم إخراج الفيديو الموسيقي المبهر للغاية والمليء بالرقص بواسطة ديان مارتل التي سبق وتعاونت مع بيونسيه ، مايلي سايروس ، كولدبلاي وآخرين.

إستخدمت "راي " مكياجًا من خط التجميل الخاص بها ، Item Beauty.

راي هي ثاني أكثر الأشخاص متابعة على TikTok مع أكثر من 78 مليون متابع - لديها أكثر من 100 مليون عبر جميع المنصات الاجتماعية.

تقدم بودكاست على "Spotify" بعنوان "Mama Knows Best" مع والدتها بالإضافة لمدونات الفيديو على "YouTube"، حيث لديها ما يقرب من خمسة ملايين مشترك.

كما أنها ستظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام بفيلم من إنتاج "Miramax" بعنوان "He’s All That"، وهي نسخة جديدة من فيلم الكوميديا الرومانسية الذي إنتج في فترة التسعينات وكان يحمل عنوان "She’s All That".

يشاركها بطولة الفيلم الذي أعلنت منصة نتفليكس أنها حصلت على حقوق عرضه عالمياً الممثل الشاب تانر بيوكانون. ستتبع القصة المعاصرة شخصية مؤثرة (راي) تقبل التحدي لتحويل أكبر خاسر في المدرسة (بيوكانان) إلى ملك حفلة التخرج.