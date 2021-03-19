شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يغنى تتر مسلسل "بين السما والأرض" لهانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب والملحن رامى جمال، عن سعادته بغناء تتر مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، فى أول تجاربه بغناء تترات المسلسلات.



بوستر بين السما والأرض

وكتب رامى، عبر حسابه على فيسبوك: "مبسوط إن أول تتر بصوتى يبقى مع إخواتى الملحن العبقرى أحمد العدل والمخرج العبقرى محمد العدل وإنتاج شركة محترمة ومنتج واعى زى سينرجى وتامر مرسى".

وأوضح رامى جمال: أن "الأغنية، كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وبطولة نخبة من أهم نجوم مصر والوطن العربى".





وسبق وطرح أبطال مسلسل "بين السما والأرض" البوسترات الدعائية للعمل، الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، بعدما طرحت شركة سينرجى المنتجة، البوستر الرسمى الذى ظهر عليه كل الأبطال المشاركين فى المسلسل.

مسلسل بين "السماء والأرض" من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، العمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى، ويقدم المسلسل فى 15 حلقة خلال شهر رمضان القادم.