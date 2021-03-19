شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى بـ"تربون" فى أحدث فوتوسيشن لها على ضفاف النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت الفنانة ناهد السباعى فى أحدث فوتوسيشن لها، بلوك جديد، حيث ظهرت فيه وهى ترتدى "تربون" بألوان جذابة، والتى تزينت به فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع انستجرام.

وتفاعل متابعو وجمهور ناهد السباعى، مع صورها الجديدة فور نشرها على حسابها، حيث حرص معجبوها على التعليق لإبداء إعجابهم بالصور المميزة التى التقطتها على ضفاف نهر النيل، كما علقت الفنانة ناهد السباعى، على الصور، وأوضحت أنها دوماً ما تكون سعيدة حينما تلتقط صوراً لها من داخل قارب فى النيل.



ناهد السباعى على انستجرام

ويأتى ظهور الفنانة ناهد السباعى خلال أحدث فوتوسيشن لها بعد أيام من مشاركة متابعيها بفيديو لها أثناء قيامها باستعراضات رشاقة ولياقة بدنية كبيرة، حيث ظهرت فى فيديو نشرته عبر حسابها على tik tok، وهى تؤدى التمارين وتتسلق حلقة دائرية من الحديد معلقة فى سقف "الغرفة".



ناهد السباعى فى أحدث فوتوسيشن لها

ناهد السباعى