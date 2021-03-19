شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم من جنازة رائد لبيب: فقدنا قيمة فنية كبيرة وكنت دائم التواصل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية فى تصريحات لليوم السابع أثناء تواجده فى تشييع جثمان المخرج رائد لبيب من أمام مسجد السيدة نفيسة: "إننا فقدنا مخرجا كبيرا قدم أعمالا مهمة في تاريخ الدراما المصرية، وكان قيمة فنية كبيرة وملك من ملوك الإخراج في عدة برامج منها الكاميرا الخفية، مشيرا إلى أنه دائما دائم التواصل معه، وربنا يرحمه ويغفر له.

وحرص كل من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ومنير مكرم وأحمد شاكر عبد اللطيف ورانيا فريد شوقي والمخرج احمد صقر على تشييع جثمان المخرج رائد لبيب من مسجد السيدة نفيسة وأداء صلاة الجنازة عليه، ويتم دفنه بمقابر السيدة عائشة والتي وافته المنية صباح اليوم بعد معاناته مع مرض السرطان.

يذكر أن المخرج الراحل رائد لبيب وافته المنية فى السابعة صباح اليوم الجمعة بأحد مستشفيات المهندسين بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان الذى داهمه فى الكثير من مناطق جسده، واذ تنعى نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة 19/3/2021 بأحدى مستشفيات القاهرة بعد رحلة غير قصيرة مع مرض السرطان اللعين الذى هاجمه فى اجزاء كثيرة من جسده، ونحن اذ نؤكد على افتقاد الفن المصرى والعربى لقامة كبيرة للغاية مثل رائد لبيب ، أثرت فى وجدان الجميع بأعمال ستظل خالدة بشكل خاص فى الذاكرة لاصرار المخرج الراحل على بث البهجة والسعادة فى وجدان الجمهور عبر الكثير من أعماله املين من المولى عز وجل ان يلهم اسرته وذويه الصبر والسلوان.

ويعد رائد لبيب من أهم مخرجي أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.. بدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، وتوالت بعد ذلك أعماله ومن أبرزها مسلسلات "هند والدكتور نعمان"،"نص أنا نص هو"، ومن أشهر أعماله أيضا برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا.