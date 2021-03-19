أشرف زكى ورانيا فريد شوقى وأحمد شاكر يشيعون جثمان رائد لبيب لمثواه الأخير

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة رانيا فريد شوقى والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنان منير مكرم والمخرج أحمد صقر على المشاركة فى تشييع جثمان المخرج الراحل رائد لبيب من مسجد السيدة نفيسة وأداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه بمقابر السيدة عائشة.

ونعت نقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة المخرج الراحل رائد لبيب وقالت فى بيان صحفى: "تنعى نقابة المهن السينمائية بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة".

ويعد رائد لبيب من أهم مخرجي أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.. بدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، وتوالت بعد ذلك أعماله ومن أبرزها مسلسلات "هند والدكتور نعمان"،"نص أنا نص هو"، ومن أشهر أعماله أيضا برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا.