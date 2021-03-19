شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة بحرية تجمع كريم فهمى وحسام غالى وهشام ماجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان كريم فهمى على مشاركة متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور من رحلة بحرية استمتع بها برفقه النجم حسام غالى، قائد المنتخب الوطنى والنادى الأهلي الأسبق، والفنان هشام ماجد، وصديقهم تامر دويدار، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى ظهروا فيها وهم على ظهر يخت وسط البحر، وسرعان ما حصدت الصور عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات من متابعى النجوم الثلاثة.

ونشر كريم فهمى - فى وقت سابق - صورتين بصحبة زوجته عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، منذ عدة أيام، وما إن نشر الصور حينها، انهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين حرصوا على الدعاء لهما.



كريم فهمي وحسام غالى وهشام ماجد وسط البحر



كريم فهمي وحسام غالى وهشام ماجد