شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى آخر المنضمين لمسلسل يسرا "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود حجازى فى مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، والذى يعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تم التعاقد معه مؤخراً ويعد آخر المنضمين لقائمة المسلسل، ليجسد دورا مهما خلال الأحداث بعدما رشحه مخرج العمل سامح عبد العزيز.

وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشفت عن برومو المسلسل، ونشر الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو للترويج وتشويق جمهور يسرا للعمل، وظهرت الملامح الأولى للمسلسل المرتقب.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

يشار إلى أن محمود حجازى يشارك فى فيلم "فى عز الضهر" الذى يعد أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.