شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تقلد زينات صدقى وتغنى "سهر الليالى" فى "معكم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة نيرمين الفقى مؤشرات البحث جوجل بعد ظهورها أمس في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، حيث كشفت خلال الحلقة عن العديد من الأمور الفنية وكذلك الشخصية ونشأتها وطفولتها وعلاقتها بأسرتها، إضافة إلى تقليدها بعض الفنانات، كما غنت أيضاً أكثر من أغنية خلال الحلقة.

نيرمين الفقى خلال الحلقة قلدت الفنانة زينات صدقى في فيلم "عريس مراتى" وكذلك قلدت مارى منيب، كما غنت بصوتها أغنية "يا ستى يا ختياره" للمطربة اللبنانية المعتزلة طروب، وبعدها غنت أيضاً "سهر الليالى" للنجمة اللبنانية فيروز.

نيرمين الفقى تحدثت عن طفولتها وقالت: "كنت شقية وأنا طفلة بشكل غير طبيعى وكنت عاملة زى الولاد، ووالدتى لما كانت بتيجى تاخدنى من المدرسة وتسأل عليا يقولولها فوق الشجرة بتحدف العيال بالطوب، ووالدتى كانت حريصة أتعلم الجمباز والرياضة من صغرى".

وعن الارتباط قالت: "أنا فعليا بعمل كل حاجة لوحدى، وبقف مع العمال، وحسيت بموضوع الارتباط ولازم حد يشيل عنى لما والدتى توفيت، وحسيت إن لازم يكون في ونس في الحياة، وإنى لو تعبت لازم يكون في حد جنبى، ولازم يكون رجل أتسند عليه مش ياخدنى إنى نرمين الفقي لأن لا شكل ولا جسد دايم، ولكن الروح والطبيعة هي اللى فاضلة بعد ربنا سبحانه وتعالى".

وتابعت: "أنا طلعت في أسرة وكبرت نفسى واتربيت بثقافة معينة ومش هاتخلى عن ده وأكيد مش هاضحك عليكى وأقولك لو مستواه قليل هوافق، ولكن يبقى مناسب ومش لازم يكون ملياردير، لأنى مش هوافق عليه لو قلبى وعقلى مش عاوزينه".