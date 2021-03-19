شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تستعين بباروكة قصيرة أثاء التحضير لفيلمها مع رامى مالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن تحضير الممثلة الشهيرة مارجوت روبى لدورها فى فيلمها الجديد مع المخرج ديفيد أو راسل، وذلك من خلال عدة صور لها أثناء شرائها مستلزمات للشخصية التى تلعبها فى الفيلم، فى شوارع كاليفورنيا.

وأضاف الموقع أن مارجوت روبى ظهرت بذلك للمرة الثانية فى عام 2021 بباروكة سوداء اللون، موضحا أن المرة الأولى جاءت ضمن كواليس الفيلم، ووقتها كان يتواجد فى الكواليس النجم رامى مالك.

فى حين المرة الثانية الذى تم رصدها مؤخراً بباروكة سوداء أيضاً فترتبط بدورها فى الفيلم، حيث أضاف الموقع أنها كانت تشترى مستلزمات للمكياج، وفضلت التميز بنفس لون الشعر الذى تظهر به خلال أحداث الفيلم الذى يضم العديد من النجوم.

كما قال موقع ديلى ميل البريطانى إن النجمة الشهيرة التى ارتبطت فى أذهان متابعيها بلون شعرها الأشقر منذ دخول عالم التمثيل، بصدد تجسيد دور مغاير تماماً في فيلمها الجديد مع المخرج ديفيد أو راسل، والذى لم يتحدد اسمه بعد.



مارجوت روبى بباروكة باللون الاسود

وفى السياق ذاته، يعد الفيلم الذى تستعد له مارجروت روبى، هو الأول للمخرج ديفيد أو راسل، منذ أن أخرج فيلم Joy، فيما تعتبر مارجوت روبى ممثلة ومنتجة سينمائية أسترالية من مواليد 2 يوليو 1990، ورشحت فى وقت سابق لجائزتى أوسكار وجائزة بافتا، كما وضعتها مجلة تايم فى عام 2017 ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيرًا فى العالم، وفى 2019 كانت ضمن أعلى الممثلات أجرًا فى العالم.



مارجوت روبى

من ناحية أخرى بدأت مارجوت روبي مسيرتها الفنية في أواخر عقد الـ 2000 في أفلام أستراليا مستقلة، قبل المشاركة في مسلسل الدراما جيران (2008–2011)، بعدها أنتقلت إلى الولايات المتحدة وشاركت في مسلسل بان آم (2011–2012) ثم الدور الذي أكسبها شهرة واسعة نعومي لاباجلي في فيلم الكوميديا السوداء ذئب وول ستريت (2013)، ومنذ ذلك الحين استمر صعود نجمها مع أفلام مثل أسطورة طرزان (2016) كما جسدت دور هارلي كوين فى عام (2016) ثم برايدز أوف بري (2020).