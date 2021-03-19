شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد كيلانى وابنه فى جلسة تصوير من مباراة بلاى ستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد كيلانى متابعيه وجمهوره من حين لآخر، صورا جديدة تجمعه مع ابنه "حمزة"، ليظهر مدى حبه له وعلاقتهما المقربة بالرغم من انفصاله عن والدته هند حداد، والتى ما زالت تربطهما علاقة طيبة بعد زواجها من الفنان عمر الشناوى.

وفى جلسة تصوير جديدة شاركها كيلانى مع جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر خلالها مع ابنه وهما يلعبان مباراة بلاى ستيشن، لتحظى الجلسة بإعجاب الآلاف خلال دقائق من نشرها.

وكان كيلانى قد تحدث عن مشواره الفنى منذ عدة أسابيع، حيث قال خلال لقائه برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس: "أنا بغنى من وأنا عندى 6 سنين فى الأوبرا مع فرقة سليم سحاب، لغاية لما كبرت وكل حلمى أغنى، لغاية ماجت فرصة أغنية يبقى انت اكيد فى مصر، وبدأت أتعرف".



جانب من جلسة التصوير



جلسة تصوير لمحمد كيلانى مع ابنه

وأضاف كيلانى أنه تابع مشواره فى الغناء حتى حدث خلاف بينه وبين الشركة المنتجة فتوقف عن الغناء فترة، ودخوله مجال التمثيل بالصدفة من خلال مسلسل "مريم" مع النجمة هيفاء وهبى، وأشار كيلانى إلى أنه بعدما شاهد دوره فى المسلسل قال إنه لن يعيد التجربة حتى جاءه دور فى مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخرانى، وهو الدور الذى شارك من أجله كيلانى فى العديد من ورش التمثيل، وبعد نجاح "ونوس" شارك فى مسلسل "الجماعة 2".



كيلانى فى جلسة التصوير مع ابنه



كيلانى مع ابنه



كيلانى ونجله فى جلسة تصوير جديدة

كما كشف محمد كيلانى عن كواليس تصوير مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام، وعن أهمية الفرصة التى حصل عليها بعد مشاركته فى المسلسل، مشيرا إلى أنه متوقف حالًا حتى يجد دورا مناسبا له فى المرحلة المقبلة.