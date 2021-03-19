وفاة الفنان عبد الوهاب خليل.. أحد نجوم "لن أعيش في جلباب أبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، عن وفاة الفنان عبدالوهاب خليل، عن عمر ناهز الـ72 عامًا.

وقال منير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان الراحل ستشيع جنازته اليوم الجمعة".

وأوضح أن أسرته لم تعلن تفاصيل تخص مكان الجنازة أو العزاء.

جدير بالذكر أن الفنان عبدالوهاب خليل، حصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بداياته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة؛ ليشارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعماله الفنية (الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل)، ومن أشهر أدواره بياع الروبابيكيا بمسلسل: "لن أعيش في جلباب أبي".