"عمرها الحقيقي ومواصفات شريك حياتها وعمليات التجميل"..تصريحات نرمين الفقي في"معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة نرمين الفقي، ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض عبر قناة "سي بي سي"، وتحدثت فيه عن تفاصيل عديدة تخص حياتها، وعمرها الحقيقي ، وعلاقتها بوالدها، ومواصفات الرجل الذي تتمنى الارتباط به، وغيرها من الأمور.

نرصد لكم أبرز ما قالته نرمين الفقي خلال الحلقة، في التقرير التالي:

- "للأسف مليش إخوات".

- "عندي 48 سنة وفاضلي سنتين وأبقى 50 سنة، وربنا يديني الصحة وأكملهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده والأهم إن ربنا يكرمني ويكون شكلي لطيف قدام الناس".

- "أنا بيتوتية، وبحب البيت جدًا وبعشق الجيم ومدمنة رياضة، ولكن بسبب فترة كورونا تخنت لأني كنت 66 كيلو ودلوقتي بقيت 72 كيلو وده مينفعش على طول 168 سم".

- "مش بعمل عمليات تجميل، لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشي ولازم أكون مقنعة".

- "أنا صريحة ولكن زمان كنت (مدب)، وحاليا أكثر هدوءا ولازم أفهم الأول واستوعب عشان متحطش في مشاكل كتير، يمكن اللي خلاني كدة إني كل مراحل حياتي مكنتش سهلة من الطفولة وحتى لما كبرت، المواقف قوتني وخليتني أفهم أكتر".

- "أول عريس كان ابن الجيران ووالدتي رفضته عشان كنت لسه صغيرة، بس هو كان من عائلة محترمة في الإسكندرية".

- "آخر عريس رفضته.. بعتله ردي في رسالة وقلتله آسفة مش هقدر أرتبط بيك، ورد قالي ميرسي على ذوقك وأخلاقك وخلاص".

- "بعمل كل حاجة لوحدي، وبقف مع العمال وبعمل كل حاجة، وحسيت بأهمية موضوع الارتباط وإن لازم حد يشيل عني لما والدتي توفيت".

- "لازم يكون في ونس في الحياة، وإني لو تعبت لازم يكون في حد جنبي، ولازم يكون رجل أتسند عليه مش ياخدني إني نرمين الفقي، لإن لا شكل ولا جسد دايم، ولكن الروح والطبيعة هي اللي فاضلة بعد ربنا سبحانه وتعالى".

- "أنا طلعت في أسرة وكبرت نفسي واتربيت بثقافة معينة ومش هاتخلى عن ده، وأكيد مش هاضحك عليكي وأقولك لو مستواه قليل هوافق، ولكن يبقى مناسب ومش لازم يكون ملياردير، لأني مش هوافق عليه لو قلبي وعقلي مش عاوزينه".

- "كنت شقية وأنا طفلة بشكل غير طبيعي، وكنت عاملة زي الولاد، ووالدتي لما كانت بتيجي تاخدني من المدرسة وتسأل عليا يقولولها فوق الشجرة بتحدف العيال بالطوب، ووالدتي كانت حريصة أتعلم الجمباز والرياضة من صغري".

- "بدايتي في الإعلانات كنت بروح أنا وأصحابي في الإسكندرية وكان في مخرج إعلانات بيعمل إعلان هناك فشافني على البلاج، وأنا بتفرج فقالي تعملي إعلان فقلتله آه أعمل وطلبني أجي القاهرة بعد كدة، وكنت بسافر أنا ووالدتي بالسوبر جيت، وفاكرة أول إعلان عملته كان لأطقم أدوات مطبخ، ودي كانت بدايتي مع الإعلانات".

- "والدي ووالدتي كانوا منفصلين من صغري وعيشت مع والدتي أكتر، ودي حياة محدش يعرفها عني، لأني عيشت مع جدي وجدتي ووالدتي في الإسكندرية وكانوا هما وقتها اللي بيحتضنوني ولما بدأت أكبر ملقتش إن في أب فعرفت إنهم منفصلين ووالدي مسافر برة على طول ومش بييجي".



- "يمكن اللي خلى عندى نوع من التوازن، إن عيلة والدتي كان عندي منها بدل الأب 4، وزوج خالتي كان الخامس وعمرهم ما حسسوني بأي حاجة نقصاني وبيحاولوا يعوضوني ولكن طبعا مفيش حاجة زي الأب خاصة لو كان عايش".

- "فى مرحلة ما كان عندي 16 سنة كان بداية تعب والدتي وإصابتها بورم وكانت دي أول مرة أشوف والدي وقتها في المستشفى لما رجع مخصوص لما عرف إن والدتي تعبانة، وعشان كان لازم تسافر تعمل العملية كان لازم أروح أقعد في بيت عمتي ودي كانت أول مرة أشوف عيلة والدي.. كنت وقتها في الثانوية العامة، وكنت متخوفة في الأول ولكن هي وزوجها مكنوش عارفين يعملوا إيه ولا إيه معايا، وكان في كمية من الحب والعطاء غير طبيعية".

-"بمجرد ما اختفيت ملقتش حد حواليا وفضلت فترة بقول معقولة مفيش حد يتصل بيا أو يهتم بيا، وللصراحة مفيش غير حنان شوقي وشيرين فاجئوني باتصالاتهم، بالرغم إننا مش أصحاب أوي وهما اللي زاروني أيام مرض والدتي".

- "لما رجعت وقت مسلسل (جبل الحلال)، قلت خلاص رجعت نرمين تاني وكان زمان بيقولوا إن الفنان اللي بيقعد بيكون مطلوب أكتر لقيت العكس بعد جبل الحلال والعروض اللي جت مكنتش لطيفة، لغاية لما جالي مسلسل أبو العروسة، وكان مخرج المسلسل فاكرني هاعتذر عشان مش أنا اللي هاكون العروسة، ولكن انبسطت بيه جدا وحسيت إنه هايبقى حلو وفعلا ده اللي حصل وبقي تريند على طول".

- "ببقى مبسوطة بالأعمال اللي بقدمها، لكن بحزن لما بيجيلي دور مينفعنيش، ليه حاطني في الكادر ده، أنا ممكن أقعد في بيتي معززة مكرمة، أنا فنانة بمثل بقالي 23 سنة".

- "على طول الرجيم بيبوظ... المساعدة بتاعتي بتجيبلي محشي كرنب ومكرونة بشاميل، وأنا مش بقدر أمنع نفسي بضعف جدا قدامهم".



- "أشارك في رمضان بمسلسل (ضل راجل) وبجد أنا تعبت أوي فيه بسبب كم الشجن والوجع والألم والطبيعية والتلقائية اللي مكتوب بيها السيناريو، وأنا كلمت المؤلف أحمد عبدالفتاح وقلتله بجد أنا تعبت وبقيت مرعوبة وحاسة إني مش عارفة أعمل حاجة، بس هايكون دور مختلف تماما بجد والناس هتتفاجئ".

- "أشارك في مسلسل (النمر) ودي حاجة عمري ما عملتها في حياتي، وبعمل دور (شمس) تاجرة من كبار تجار الصاغة وده امتحان صعب جدا ليا، وفي أول الاتفاق قعدنا أنا ومحمد إمام والمخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، وكانوا متخوفين عشان أسلوب الكلام بتاع تجار الصاغة، لدرجة إني لما عملت أول مشهد لقيت محمد إمام بيقولى إنتي حدوتة، وشيرين عادل كانت خايفة في الأول بس اطمأنت بعد أول مشهد".