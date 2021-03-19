"أعاني من فوبيا المرتفعات وباكل ضوافري بسبب التوتر"..تصريحات مدحت صالح لـ"أبلة فاهيتا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا ببرنامج "لايف من الدوبليكس" مع أبلة فاهيتا على قناة ON، وتحدث خلال الحلقة عن ميلاده الحقيقي وعدد زيجاته وأول أجر تقاضاه.

نرصد لكم أبرز ما قاله مدحت صالح بالحلقة، في التقرير التالي:

- اسمي الحقيقي محمد محمود صالح وهبة.

- الأستاذ حلمي بكر والأستاذ سمير حبيب، هما وراء تسميتي "مدحت" وكان وقت ظهوري على الساحة يتواجد أكثر من مطرب اسمه محمد فقررا تغيير اسمي.

- لا أحب أسامي الدلع مثل "حمادة" أو "ميدو".

- تاريخ ميلادي 2 نوفمبر 1960.

- عندي بنت وولد "هانيا" 33 سنة، وأدهم 31 سنة.

- تزوجت 4 مرات.

- أول أجر تقاضيته كان (5 صاغ) في السبعينيات وكنت بشتغل في محل.

- أغنية "الشمس الجريئة" كانت لي في البداية لحنها الأستاذ خليل مصطفى وطلب نعطيها للمطربة حنان، ولم أعترض لأني بحبها وبيننا عشرة عمر.

- أعاني من فوبيا المرتفعات والأماكن الضيقة.

- كنت من التوتر أشد شعري وباكل ضوافري.

- أغنية "جاي على نفسك ليه" كان من المقرر أن يغنيها عمرو دياب، ولكن حصلت على حقوق ملكيتها وغنيتها.

- الحاجة اللي بطلتها بعد الجواز هي "بطلت أتجوز تاني".