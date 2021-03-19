بالصور| انتهاء جنازة رائد لبيب في مسجد السيدة نفيسة وسط غياب النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- فريد قطب:

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب، والتي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر اليوم الجمعة 19 مارس.

وتحرك الجثمان منذ قليل لدفنه في مقابر أسرة الراحل في السيدة عائشة، وسط غياب نجوم الفن، إذ لم يحضر سوى عدد قليل، بينهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنان أحمد شاكر.

رائد لبيب مخرج امتازت أعماله بالطابع الاجتماعي والكوميدي، رحل بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان، أثناء تواجده في أحد المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية.

تعاون رائد مع نجوم كبار على مدار مشواره الفني، بينهم: فريد شوقي، كمال الشناوي، سمير غانم، إبراهيم نصر، محمد وفيق، حسين الإمام، شكري سرحان، هدى سلطان، عبدالمنعم مدبولي، عبلة كامل، فتحي عبدالوهاب، رانيا فريد شوقي.