رامي جمال يغني تتر مسلسل "بين السما والأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان رامي جمال عن غناء تتر مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر جمال، بوستر المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أول تتر بصوتي إن شاء الله لمسلسل بين السما والأرض.. من إنتاج سينرجي، وبطولة مجموعة من أهم نجوم مصر والوطن العربي وإخراج المخرج العبقري محمد العدل".

وأَضاف: "أغنية (ممثلين) كلمات نور الدين محمد، ألحان أخويا الشاطر أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.. وعد هتبسطكم إن شاء الله".

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويخوض البطولة: هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندا موسى، والعمل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.