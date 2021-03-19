فايا يونان تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة السورية فايا يونان، بعيد ميلاد شقيقتها من خلال نشر صورة مجمعة لهما بين مرحلتي الطفولة والشباب.

وعلقت "فايا"، على الصورة قائلة: "ريحانتي صارت 30.. ممكن حدا يفهمني كيف مر الوقت هالقد بسرعة؟.. ما بين اللعب بالبالونات نحن صغار وبالونات الـ30 كتير ضحكات ودمعات وأوقات فرح وأوقات حزن، حنضل سوا بكل شيء".

فايا يونان من أبرز الفنانات السوريات على الساحة الفنية، وتتمتع بصوت مميز وعذب، ولها جمهور كبير خاصة بعد دخولها موسوعة جينيس، وكانت فايا يونان قد طلبت من جمهورها في العام 2014 أن يقوموا بتحويل الأموال لصالح الأغنية عبر المساهمة أونلاين في موقع التمويل الفني "زومال" وتفاعل الجمهور بقوة مع فايا، واستطاعت في فترة قصيرة أن تجمع 25 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 3 مليون ليرة سورية، وهو أمر غير مسبوق في الوطن العربي، حسب وصف القائمين على موسوعة جينيس.