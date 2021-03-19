بالصور| أشرف زكي وأحمد شاكر ومنير مكرم أبرز حضور جنازة رائد لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- فريد قطب:

شهدت جنازة المخرج رائد لبيب، والتي أقيمت عقب صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة، حضور عدد قليل من النجوم وأهل الوسط الفني.

وحضر الوداع الأخير للراحل، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، والفنان منير مكرم.

رائد لبيب رحل بعد صراع مع مرض السرطان، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، وأعمالا امتازت بالحس الكوميدي، ومناقشة عدد من القضايا الاجتماعية الهامة، ومن بين أشهر أعماله "هند والدكتور نعمان"، "الماضي يعود الآن"، إلى جانب برنامج الكاميرا الخفية مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، وبرنامج "حسين على الهوا" مع الفنان الراحل حسين الإمام.