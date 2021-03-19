فيديو| مدحت صالح يكشف عن أول أجر تقاضاه وعدد زيجاته وعمر أولاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا ببرنامج "لايف من الدوبليكس" مع أبلة فاهيتا على قناة ON، وتحدث خلال الحلقة عن ميلاده الحقيقي وعدد زيجاته وأول مرتب تقاضاه.

وقال مدحت، خلال الحلقة: "بحب الناس تناديني باسم مدحت أو محمد (اسمي الحقيقي)، والذي اختار لي اسم (مدحت) هو الموسيقار حلمي بكر".

وتابع، أنه لا يحب أسماء الدلع تماماً رغم أنه قبل دخول عالم الغناء كان البعض يدلعه باسم حمادة وأحيانا ميدو .

وأوضح، أنه من مواليد جزيرة بدران في شبرا، وولد يوم 2 نوفمبر 1960، وأنه لا يتضايق تماماً من موضوع السن، مشيرا إلى أنه برج العقرب ولكنه لا يصدق في هذه الأمور ولا يؤمن بتوقعاتها.

وأضاف، أنه متزوج منذ 11 عامًا، ولديه هانيا ابنته عمرها 33 سنة، وابنه أدهم عمره 31 سنة، مؤكدا أنه تزوج 4 مرات، وأن آخر قصة حب في حياته هي زوجته الحالية، مضيفًا أن أول أجر تقاضاه في حياته وهو 5 صاغ.