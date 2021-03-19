"أحد ضحايا التجاهل".. كيف نعى نجوم الفن المخرج رائد لبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من النجوم على نعي المخرج رائد لبيب، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تعليقات النجوم على وفاة المخرج رائد لبيب:

بدرية طلبة

حرصت الفنانة بدرية طلبة على نعي رائد لبيب، من خلال تصريح لـ"الخليج 365"، قالت خلاله: "بعزي نفسي ومراته وأهله وكل حبابيه، لأن محدش يعرف أستاذ رائد غير اللي قرب منه واشتغل معاه هو شخص محترم وطيب وبيحتوي اللي معاه".

وأضافت: "هو سبب سعدي وهو اللي اكتشفني وكان بيدعمني وبيشجعني على طول، آخر مرة كنت قاعدة معاه هو مراته في البيت كنا داخلين مشروع جديد لكن هنقول إيه ربنا يرحمه ويرحمنا جميعًا".

منال سلامة

الفنانة منال سلامة نشرت صورة للراحل عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الله يرحمك يا أستاذ رائد لبيب.. كان من المخرجين اللي اشتغلت معاهم.. كان محترم ودقيق وخفيف الظل. وأحد ضحايا التجاهل".

رانيا فريد شوقي

نعته الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "آه يا وجع القلب أخويا وصديقي وحبيبي وحبيب أبويا والرجل الوفي والجدع الطيب ابن الأصول، قليل لما تلاقي إنسان زيه في الزمن ده (لان الزمن بناسه)، انتقل إلى رحمة الله المخرج الكبير رائد لبيب راح للأرحم من الكل، ارتاح من انعدام العدل في الدنيا".

وتابعت "رائد لبيب اسم كبير في عالم الفن والفن هو اللي خسر، خسر إنسان موهوب بجد وأخلاق بجد فنان محترم في زمن...".

دنيا عبدالعزيز

وحرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على نعي رائد لبيب أيضًا، وقالت عبر حسابها بـ"إنستجرام": "كان ليا الشرف اني اشتغلت مع المخرج الكبير رائد لبيب، المحترم المهذب الخلوق، خسرنا إنسان بمعنى الكلمة، الله يرحمه".

وكان الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، كشف عن موعد جنازة المخرج رائد لبيب، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تشييع جثمان المخرج الكبير ستكون عصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، على أن يكون الدفن في مقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

المخرج رائد لبيب الذي أعلن منذ فترة إصابته بمرض السرطان، تواجد في أيامه الأخيرة بأحد المستشفيات، قبل أن يلقى ربه متأثرا بمرضه.

رائد لبيب واحد من أشهر مخرجي المسلسلات التليفزيونية ذات الطابع الكوميدي، كما عُرف كمخرج لبرامج الكاميرا الخفية.