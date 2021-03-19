بالصور: محمد رمضان … أول فنان عربي في اللعبة العالمية ”فري فاير“

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 05:12 مساءً - منذ 45 دقيقة

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن اختياره كأول فنان عربي وجهاً للإعلان عن اللعبة العالمية ”فري فاير“.

ونشر رمضان، عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“، صورا من تصوير الإعلان معلقا عليها بقوله: ”الحمد لله ثم شكراً للشركة العالمية #جرينا على اختياري كأول عربي في اللعبة العالمية فري فاير.. الإعلان قريباً بإذن الله.. ملحوظة إصابتي حصلت أثناء تصويره“.

يذكر أن محمد رمضان أصيب مؤخراً بحرق من الدرجة الأولى في ظهره، بسبب هذا الإعلان.

ونشر رمضان فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ وعلق عليه بالقول: ”الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهارده، ولكن الحمد لله الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون، ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً، رمضان يجمعنا“.

وكان رمضان قد هاجم وسائل الإعلام المصرية، خاصة الإعلامي عمرو أديب، بسبب ما اعتبره تجاهلا لإصابته أثناء تصوير إعلان قبل أيام.

ونشر محمد رمضان، صورة له يكشف من خلالها عن مدى الحروق بجسده، معلقا عليها بالقول: ”دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليّ النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس، ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف“.

وقدم شكره ”لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم أنقطع عن تصوير أعمالي ثقة في الله نجاح رمضان يجمعنا موسى ومفاجآت تانية كتير“.