شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المخرج رائد لبيب مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المخرج رائد لبيب، إلى مسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة فى السيدة عائشة، وذلك بعدما عانى المخرج الراحل من مرض السرطان حتى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد المستشفيات.

ونعت نقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة المخرج الراحل رائد لبيب وقالت فى بيان صحفى:"تنعى نقابة المهن السينمائية بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة"

ويعد رائد لبيب من أهم مخرجي أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.. بدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، وتوالت بعد ذلك أعماله ومن أبرزها مسلسلات "هند والدكتور نعمان"،"نص أنا نص هو"، ومن أشهر أعماله أيضا برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا.