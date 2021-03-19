شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب فيلم Justice League للمخرج زاك سنايدر تزامنا مع عرضه فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقرير صحيفة فاريتى عن تسريب نسخة عالية الجودة للفيلم الجديد Justice League، عبر منصات الإنترنت والمواقع الخاصة ببث الأفلام، تزامناً مع عرضه فى دور العرض السينمائى.

ووفقا للتقرير فإن الفيلم الجديد تم تسريبه بنسخة عالية الجودة عبر الإنترنت، وهو ما سيسبب أزمة كبرى للقائمين على الفيلم الذى طال انتظار عرضه، وتم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض السينمائى فى الكثير من دول العالم.

وفى تصريحات سابقة للمخرج زاك سنايدر، لمجلة فانيتى فير: قال "الجوكر هو الشىء الوحيد الذى فكرت فيه فى الماضى ولطالما فكرت فيه، ودائماً ما أرغب في اضافته للعالم في الكثير من الاعمال السينمائية والدرامية".