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شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب فيلم Justice League للمخرج زاك سنايدر تزامنا مع عرضه فى السينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت تقرير صحيفة فاريتى عن تسريب نسخة عالية الجودة للفيلم الجديد Justice League، عبر منصات الإنترنت والمواقع الخاصة ببث الأفلام، تزامناً مع عرضه فى دور العرض السينمائى.
ووفقا للتقرير فإن الفيلم الجديد تم تسريبه بنسخة عالية الجودة عبر الإنترنت، وهو ما سيسبب أزمة كبرى للقائمين على الفيلم الذى طال انتظار عرضه، وتم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض السينمائى فى الكثير من دول العالم.
وفى تصريحات سابقة للمخرج زاك سنايدر، لمجلة فانيتى فير: قال "الجوكر هو الشىء الوحيد الذى فكرت فيه فى الماضى ولطالما فكرت فيه، ودائماً ما أرغب في اضافته للعالم في الكثير من الاعمال السينمائية والدرامية".
الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، وهو من إنتاج استوديوهات وارنر بروس السينمائية، ومن ﺇﺧﺮاﺝ زاك سنايدر، وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى كريس تيريو وبيل فيجنر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، بين أفليك، جال جادوت، هنرى كافيل، جايسون مومو، راى فيشر، إيزرا ميلر.
قصة الفيلم تدور فى إطار من الأكشن والإثارة، خلال سعى بروس واين "بات مان" لتجميع فريق العدالة للدفاع عن الأرض، فيطلب من حليفته الجديدة الأميرة ديانا مساعدته فى مواجهة أكبر عدو على الإطلاق، وتجنيد فريق العدالة للوقوف ضد هذا التهديد، وخاصة بعد أن رفض أكوامان فى بدء الأمر التعاون معه، فتقنعه الأميرة ديانا بضرورة ذلك، فيجتمع كل من باتمان، المرأة العجيبة، أكوامان، سايبورج، وفلاش، لإنقاذ كوكب الأرض من هجوم كارثى.