أحمد السقا وأمير كرارة ومحمد سامى فى صور جديدة من كواليس "نسل الأغراب"

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القاهرة - سامية سيد - شارك نجوم مسلسل "نسل الأغراب" صورا جديدة من كواليس العمل، مع الجمهور المتشوق لطرح العمل الدرامى فى شهر رمضان المقبل، حيث نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مرتديًا "الجلباب" في مشهد تظهر فيه الشمس في مرحلة الغروب، ما يزيد من العنصر الدرامى على المشهد.



احمد السقا على انستجرام



احمد السقا فى نسل الاغراب

كما نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له برفقة المخرج محمد سامى من كواليس مسلسل "نسل الأغراب" وعلق عليها "صاحبى الجامد محمد سامى .. نسل الأغراب".



امير كرارة مع محمد سامى



امير كرارة ومحمد سامى فى كواليس نسل الاغراب

وكان المخرج محمد سامى قد نشر - فى وقت سابق - صورة من كواليس نسل الأغراب على حسابه على إنستجرام، والتى جمعته مع كل من أمير كرارة والنجمة مى عمر، بالإضافة إلى الثنائى أحمد داش، وأحمد مالك.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.