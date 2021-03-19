شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تكشف عن هدية مدير أعمالها بمناسبة فوزها بجائزة جرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية ليدى جاجا على توجيه الشكر لمدير أعمالها بوبى كامبل، بعد مشوار طويل من المساندة والدعم لها فى الكثير من المواقف والمحافل، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام صورة لها وفى الخلفية بعض الزهور والورود التى أرسلها لها لتوجه له رسالة شكر.

وظهرت ليدى جاجا فى الصورة التى نشرتها داخل أحد الفنادق التى تتواجد فيه حالياً لتصوير فيلمها الجديد House of Gucci، فى العاصمة الإيطالية، وكتبت له رسالة "زهور من بوبى، شكرا ليس فقط لكونك مدير أعمالى، لكن لكونك جزء من العائلة، لقد أرسلت إلى الزهور فى اليوم التالى لفوزنا بجائزة الجرامى الثانية عشر، فى موقع تصوير فيلم ريدلى سكوت المقبل، أنا ممتنة لك للأبد، وأشكرك على صداقتك".

وكانت عدسات المصورين قد رصدت ليدى جاجا وهى تصور مشاهد جديدة لفيلمها House of Gucci فى ميلانو أول أمس حيث تجسد دور باتريسيا ريجياني التى اتهمت بالتحريض على قتل زوجها جوتشي صاحب أشهر دورالأزياء العالمية وقضت بالسجن 16 عاما.

تلعب جاجا دور البطولة في فيلم دراما السيرة الذاتية للمخرج ريدلي سكوت والذي يدور حول السيرة الذاتية لرجل الأعمال الإيطالي ماوريتسيو جوتشي وصاحب أشهر دور الأزياء العالمية.



ليدي جاجا