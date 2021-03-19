شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك تحصل على حكم بسجن والدتها والأم باكية: شكرا على هدية عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلا الترك تصدرت مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشرات بحث جوجل، وذلك بعد إصدار محكمة بحرينية حكماً بسجن والدة الفنانة البحرينية حلا الترك لمدة عام مع الشغل والنفاذ على خلفية النزاع القضائى بينهما بشأن مبلغ مالى قيمته 200 ألف ريال بحرينى وذلك بالتزامن مع عيد الأم، حيث كشفت الأم منى السابر عن شهادة ابنتها زور ضدها فى المحكمة.



حلا الترك ووالدتها

حلا الترك ظهرت والدتها منى السابر فى فيديو مؤثر تم تداوله على السوشيال ميديا، وعلقت على حكم حبسها باكية وقالت: "شكراً حلا على هدية عيد الأم، وبكرة بس بتتزوجى وبيصير عندك ولا وتعرفين شو قيمة الأم، بقولك يا حلا شكرا كتير.. طبعا أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم، وطبعاً بدنا وقت لحتى نقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنه أنا حاضنة وعندى ولد".

وأضافت والدة حلا الترك "راح ناخد إجراءات وها الإجراءات هتكون بدها وقت لأن كله أونلاين وبتاخد وقت طويل، وأنا كنت ها الفترة ما بطلع أحكى ومستنية الحكم، أنا ما كنت متوقعة حتى إنه حلا تيجى وتشهد فى المحكمة.. طبعاً أنتم عارفين مين السبب الرئيسى، الأب والجدة والعم واللى حواليهم، فيعنى أنا ما إلى غير الله وأنتم وبس".

وتابعت والدة حلا الترك "أنا لو أتمنى، فأنا عارفة إنه أكيد حلا عندها علم، لإنه حتى الكلام اللي حكته هي في المحكمة ما كنت مصدقة وما كنت متوقعة، من هول الموقف مش مستوعبة إن بنتي تقف ضدي في المحكمة، للحين موقف أنا مو مستوعبة، وحتى هي كذبت في المحكمة وقالت أنا خدت فلوسها بدون علمها، وأنا عارفة إن الكلام اللي حكته في المحكمة مو كلامها، لأنه أنا بعرف طريقتها في الحكي".



حلا الترك

حلا الترك كانت قد اتهمت والدتها بصرف المبلغ على مدار الأعوام الماضية التي كانت فيها طفلة تحت حضانة والدتها، في حين أكدت الأم أن ابنتها كانت تعلم بإنفاقها هذه الأموال، لأنها لم تحصل على نفقتها الشرعية من طليقها، محمد الترك، لأكثر من عام ونصف.



احلا الترك



والدة حلا الترك