شكرا لقرائتكم خبر عن ما حدش يبات فى بيتي مش زملكاوي.. عشق شكرى سرحان للزمالك فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنان شكرى سرحان، الذى رحل عن عالمنا يوم 19 مارس 1997، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني في السينما ، ويتربط شكرى سرحان بقصة عشق كبيرة مع نادى الزمالك فكان لا يتمالك أعصابه ولا يستطيع الوقوف أمام الكاميرا يوم مباراة الفريق الأبيض.

وأطلق شكرى سرحان تصريحاً تاريخياً يصف فيه حبه للقلعة البيضاء قائلا :"ما حدش يبات فى بيتي مش زملكاوي"، وجمع الفنانة الراحلة شادية موقف طريف بالفنان شكرى سرحان ، ففى أحد الأيام أثناء تصوير فيلم الهاربة الذي كان بعام 1958،حدثت مشادة بينهما بسبب الأهلى والزمالك، ولم يكن هناك وسيلة لنقل ومتابعة المباريات سوي الراديو، وهو الشئ الوحيد الذي كان سيذيع مباراة الكلاسيكو المصري.

وعند بداية المباراة تركا شادية وشكري سرحان موقع التصوير وقاما بالجلوس حول الراديو يستمعان إلى المباراة، وبدء كل منهما بتشجيع ناديه بحرارة وحماس كاد أن يصل إلى حد الشجار، ولكن سرعان ماتدخل المخرج لإنهاء المشاجرة قبل اندلعها وأمرهم بالتصوير.

وعاد الثنائي لمكان التصوير وقدما مشهدًا غراميًا أمام الكاميرا بشكل رائعًا، ليقوم المخرج قائلًا كلمة " جوووووول " بدلا من ستوب.

وظهر الفنان الراحل شكري سرحان في برنامج "هذا المساء" مع سمير صبري، تحدث خلاله عن حبه الشديد للزمالك، وأنه لا يسمح لأحد في عائلته بتشجيع أي فريق آخر، لكنه في الوقت نفسه يرى أن وجود الزمالك والأهلي أضفى قيمة وحماس لكرة القدم في مصر.

انضم إلى اللقاء المعلق الرياضي الراحل محمد لطيف وتحدث عن تاريخه كلاعب سابق في الزمالك، كما وضع تشكيل لفريق من الفنانين، وخاض مباراة في ركلات الجزاء في مواجهة شكري سرحان.ظهر شكرى سرحان لأول مرة على شاشة السينما عام 1945 فى فيلم "جنة ونار" ثم عام 1948 فى فيلم "نادية"وفى عام 1949 رشحه المخرج "حسين فوزى" للاشتراك مع الفنانة نعيمة عاكف" فى فيلم "لهاليبو".

الانطلاقة الحقيقية فى مشواره الفنى جاءت بعد أن اختاره المخرج العالمى يوسف شاهين للمشاركة فى فيلم "ابن النيل" عام1951 بلغ رصيده الفنى نحو 150 فيلم من أبرزها: "شباب امرأة، والطريق المسدود، والزوجة الثانية، ورد قلبى، وأنا حرة، والمرأة المجهولة، واللص والكلاب".

نال شكرى سرحان خلال مشواره الفنى العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة "أفضل ممثل" عن أفلام مثل: "شباب امرأة، اللص والكلاب، الزوجة الثانية، النداهة، ليلة القبض على فاطمة، قيس وليلى".

حصل على وسام الجمهورية من الرئيس الراحل عبد الناصر عن دوره فى فيلم "رد قلبى" عام 1957، بالإضافة إلى تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن مجمل مشواره فى سياق مئوية السينما المصرية.