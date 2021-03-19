شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إبراهيم فخر: لن نترك الساحة للمنصات العالمية لفرض توجهاتها علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المخرج إبراهيم فخر، لـ"الخليج 365"، أنه يحضر لمسلسل درامى بعنوان "2 متر" بطولة كريم فهمى؛ من 15 حلقة، من إنتاج سينرجى ويعرض على منصة "WATCH iT" على أكثر من جزء، فى ثانى تعاون مع فهمى بعد مسلسل حالة عشق.

وعن تجربة المنصات أوضح فخر أنه متحمس جدا لفكرة المنصات الإلكترونية، لأنها قادمة فى ظل التطور الذى نعيشه، لأن متابيعها جمهور مختلف خاصم التليفزيون لفترة طويلة، وإيقاع الحياة اختلف فليس بمقدور الناس أن تشاهد عملا على الشاشات فى وقت بعينه وتتحمل كما كبيرا من الإعلانات، لافتا إلى تلك الشريحة ذهبت للمنصات وخطفتهم netflix بكل توجهاتها وتحفظاتنا عليها فيما تقدمه، مؤكدا أننا نحتاج أعمالا تحمل توجهاتنا وقيمنا لعودة جمهورنا للدراما المصرية مرة أخرى وحمياتهم من تلك الأفكار المختلفة عن عاداتنا وتقاليدنا خاصة المراهقين فى مرحلة التشكل.

وكشف فخر أن مسلسل "2 متر" يدور حول اثنين من المحامين، أحدهما كريم فهمى والآخر نجم كبير سوف يتم الإعلان عنه قريبًا، يتعرضان لعدد من القضايا يحاولان حل ألغازها لكنهما يتورطان فى قضية كبيرة من تلك القضايا، والعمل مع كل حلقة يناقش قضية مهمة مثل المواريث والعلاقات الأسرية وإغراء المال، وفى النهاية نتحدث عن قيمة العدل.

وأكد فخر أن طريقة التقديم مختلفة بين التليفزيون والمنصات، فمثلا فى التليفزيون لابد أن تقدم دراما سهلة فالجمهور يشاهد العمل وهو يؤدى أكثر من مهمة فى نفس الوقت، فلابد أن تكون الأحداث بطيئة، والاستعانة بالتكرار والإعادة بحيث إن المتفرج إذا فاته مشهد أو اثنين لا يشعر أن ما فاته كثير، على عكس المنصات الإلكترونية ممكن أن يكون العمل أصعب وأسرع، ويمكن للمشاهد أن يتوقف ويعود ليستكمل المشاهدة.

وعن تجربته مع محمد رمضان قال مخرج "ابن حلال" إن الشركة المنتجة للعمل الذى جمعه برمضان "ابن حلال" حددت ميزانية محدودة لأن رمضان لم يكن له سابق أعمال فى التليفزيون تلك الآونة، ومع ذلك كان المسلسل الأكثر مبيعًا ومشاهدة فى الوطن العربى وأذيع على 3 قنوات متنافسة فى نفس التوقيت.

وأكد أن مسلسل ابن حلال يمثل نقلة فى مشوار محمد رمضان الفنى وهو القائل بعد عرض المسلسل: "حاسبونى من أول ابن حلال" وذلك بعد الهجوم عليه عقب عبده موتة والألمانى وقلب الأسد، فكان العمل يناقش قضية مهمة جدا، وبعيد كل البعد عن ذلك اللون الذى اعتاد رمضان على تقديمه، حتى أنه اقترح تقديم أغنية مهرجانات فى مشهد الفرح، لكننى رفضت فالأفراح الشعبية فى الأقاليم لا يوجد بها مهرجانات بل لهم طقوس خاصة إذ يقيمون ليلة لأهل الله كحلقات الذكر والعقيقة.

وشدد إبراهيم فخر على أن محمد رمضان شخص ذكى جدا ويعرف كيف يختار عناصر النجاح التى تلقى قبولا لدى الجماهير، فكلها أعمال تجارية وناجحة ويتابعها الناس، ويمتلك الخلطة السرية للنجاح فى الدراما. قد اختلف معه فى بعض أعماله حول طريقة كلامه وملابسه وأدائه لكنه ناجح بلا شك، ولابد أن يستغل محمد رمضان شعبيته وجماهيريته فى تقديم معنى للناس.

وقص إبراهيم فخر موقفا جمعه بالفنانة بوسى فى كواليس حالة عشق إذ قالت له: أنت بتفكرنى بيحيى العلمى، وكنت سعيد جدا فهو الوحيد الذى لم يفشل عمل من إخراجه والوحيد أيضا الذى أخرج عمل من 3 أجزاء ونجحت كلها، كما أنه ليس له طريقة واحدة لإخراج المشاهد، فالمشهد هو من يفرض عليه طريقة إخراجه، وكان مبهرا فى اختياراته، فهو الذى رشح أحمد بدير فى شخصية الزينى بركات فى وقت كان بدير معروفا بأنه كوميديان.

وعن ذكرياته مع النجم الراحل خالد صالح في كواليس تاجر السعادة الذى كان مساعد مخرج ضمن فريق عمله، قال: خالد صالح شخص ودود، وعلاقته بالناس فى الاستوديو علاقة جميلة وكل الناس بتحبه ويحترم الصغير قبل الكبير، وكان دائما ينادينى: "يا ريسى" رغم أننى كنت أصغر فرد فى اللوكيشن، كان فى منتهى الأدب وبيحب شغله جدا، وعنده شغف فكان يتلقى دروسا فى العود حتى يستطيع استخدامه فى الشخصية، فكان أمامه تحدى الخروج من منطقة محمود عبد العزيز وأحمد زكى اللذين قدما شخصية الكفيف من قبل. وأضاف: مرة مكالمة جمعته بالنجم أحمد السقا الذى رشحه لفيلم ابن القنصل، إذ قال له السقا إن الفيلم يعتبر من بطولتك أنت لأن دورك أكبر من دورى، ولا أجد من أستأمنه على الفيلم غيرك.

وعبر إبراهيم فخر عن ندمه عليه بعد عرض فيلم 8% بطولة أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا، موضحا: كان من المفترض أن أقوم بكتابة الفيلم وإخراجه، لكن اختلفت مع منتج العمل واكتفيت بالكتابة فكان يريد أن يفرض علىَّ ممثلة بعينها وأنا لم أرها مناسبة للشخصية، واختار المنتج مخرجًا آخر للفيلم، لكن بعد مشاهدة الفيلم ندمت لأنه لم يكن مثل ما تصورت.