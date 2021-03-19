أمير كرارة عن محمد سامي: "صاحبي الجامد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان أمير كرارة بصحبة المخرج محمد سامي في كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر كرارة، صورة تجمعه مع سامي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صاحبي الجامد محمد سامي.. نسل الأغراب".

مسلسل" نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولة العمل الفنان أحمد السقا، الفنان أمير كرارة، الفنانة فردوس عبدالحميد، الفنانة نجلاء بدر، الفنان عمرو عبدالجليل، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة منة فضالي، الفنان إدوارد، الفنانة مي عمر، الفنان أحمد مالك، الفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنان أحمد داش.