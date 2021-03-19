عشاق شادية يهاجمون نادية الجندي.. والأخيرة ترد: لم أقصد أي إساءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثارت تصريحات الفنانة نادية الجندي في برنامج السيرة، والذي حلت عليه ضيفة قبل أسبوع تقريبًا، وتقدمه المذيعة وفاء الكيلاني على قناة ON، استياء محبي الفنانة الراحلة شادية.

وأعاد القائمون على صفحة تحمل اسم "شادية" عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، مقطع فيديو تحدثت خلاله نادية عن الفنانة الراحلة، مصحوبا بالتعليق التالي "منذ أيام عرضت حلقة من حلقات برنامج السيرة للإعلامية وفاء الكيلاني وكانت ضيفة الحلقة نادية الجندي، فكانت من ضمن الأسئلة الموجهة إليها: (بتقولي انك دفعتي تمن عقدة عماد حمدي مع شادية، صنعها فتمردت عليه وبقت العقدة اللي ملازماه وبعد كده زادت العقدة مع تقدمه في العمر، فتوهم انك ممكن برضو تنجحي وتسيبيه".

وتابع المسؤول عن الصفحة: ردت قائلة (ده صح.. ده حصل)"، وهو ما جعل محبو شادية يغضبون، وأشاروا إلى أن الفنانة التي رحلت عن عالمنا قبل عامين تقريبًا، كانت نجمة متحققة قبل ارتباطها بالفنان الراحل عماد حمدي، وأنه لم يصنع نجوميتها، موضحين "شادية قبل زواجها من عماد حمدي دخلت في عالم الفن عام ١٩٤٧ بدور البطولة في فيلم العقل في أجازة، ثم أصبحت نجمة الشباك الأولى في هذه الفترة، لمدة تزيد عن الست سنوات مثلت في هذه الفترة ما يزيد عن أربعة وخمسين فيلماً أي ما يعادل تقريبا نصف عدد أفلامها التي قدمتها في مشوارها الفني".

وأضاف المنشور "غنت في هذه الفترة أكثر من 100 أغنية قامت بأدوار البطولة مع العديد والعديد من الممثلين، فكانت بطلة مع كمال الشناوي وإسماعيل ياسين وعمر الحريري ومحسن سرحان وشكري سرحان ومحمد فوزي، كما لم يكن هناك شخص في هذه الفترة لا يعلم من هي شادية، إلى أن تلتقى بعماد حمدي في (قطار الرحمة) الذي كان يجمع كبار النجوم يقدمون العديد من المساعدات متنقلاً بين القرى والبلدات المصرية، وكانت شادية من أوائل هؤلاء الفنانين، ثم يحبها ويتقدم لخطبتها وتوافق ثم يتزوجا لمدة ثلاث سنوات، ثم ينفصلان بسبب خلاف دار بينهما، وليس تمرد من شادية ولم تكن علاقتهما بعد الطلاق سيئة أبدا بلا قدموا أعمالا لا تُنسى، وكان بينهما الاحترام المتبادل".

وأضاف المسؤول عن الصفحة في تعليقه على فيديو نادية الجندي "ظلت شادية محتفظة بلوحة من لوحاته التي رسمها في غرفتها، وظلت تسأل عليه حتى في أيامه الأخيرة، ولم يقل كل منهما بعد الطلاق كلمة تعيب في حق الآخر أو تهينه.. أين هي شادية التي صنعها عماد حمدي! فهي كانت نجمة من قبل أن تتزوجه فمن يجرؤ أن يقول إن عماد حمدي هو من صنع شادية!.. أما عن نادية الجندي فلا أريد أن اتكلم عنها وعن فارق السن الكبير الذي بينها وبين عماد حمدي، وعن الكلام الذي انتشر في هذه الفترة عن أسباب زواجهما فهذا ليس من شأني.. ولكن الذي أود أن أقوله إن شادية نجمة لن يصنعها أحد، كانت فنانة موهوبة ومحبوبة من الجميع هي من رسخت نفسها في ذاكرة الجمهور ليس بأدوار لا تليق بها في مقابل الشهرة، ولم تشترى الألقاب التي لقبت بها فجمهورها هو من لقبها بها أيضا".

من جانبها حرصت الفنانة نادية الجندي، على توضيح الأمر لعشاق شادية، وردت على منشور الصفحة، بتعليق قالت فيه "شادية فنانة وإنسانة عظيمة ولم أقصد أي إساءة إطلاقا ولم يصدر على لساني هذا الكلام، كل اللي أقصده إن سبب طلاقها ومعاناتها من الراحل عماد حمدي هو الغيرة الشديدة فقط، لكن طول عمري أكن لها كل حب واحترام، واشتغلت معها في فيلم ميرامار الله يرحمها كانت عظيمة تحياتي للجميع".

جدير بالذكر أن الفنانة شادية تزوجت الفنان عماد حمدي، وبعد انفصاله عنها بعدة سنوات ارتبط بالفنانة نادية الجندي، التي كانت تصغره بسنوات كثيرة، وأنجبت منه ابنه الثاني.