دنيا عبدالعزيز عن رائد لبيب: "خسرنا إنسان بمعنى الكلمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، المخرج الراحل رائد لبيب، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 مارس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت دنيا في تعليقها على صورة جمعتها بالمخرج الراحل "كان ليا الشرف اني اشتغلت مع المخرج الكبير رائد لبيب، المحترم المهذب الخلوق، خسرنا إنسان بمعنى الكلمة، الله يرحمه".

جدير بالذكر أنه من المقرر تشييع جثمان المخرج رائد لبيب عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفنه في مقابر أسرته بالسيدة عائشة.