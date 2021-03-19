"ضربني وقالي إنتي قليلة الأدب".. سر صفعة تلقتها إلهام شاهين من جلال الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل مشادتها مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي خلال فترة دراستها بمعهد الفنون المسرحية.

وقالت إلهام خلال لقائها بالجزء الأول من برنامج "السيرة" إن المخرج جلال الشرقاوي صفعها على وجهها بسبب تطاولها عليه، وقالت: "هو كان عميد وأنا تلميذة في المعهد وهو خدني بطلة فرقته وقالي انتي أحسن ممثلة هتتخرج من كل اللي دخلوا معهد فنون مسرحية".

وأضافت: "لكن حتة التحكم فيا أنا مينفعش تتحكم فيا، ومينفعش تتدخل في أي حاجة تخص شئوني، مين جالك الأوضة مين زارك، وقتها أشرف زكي جه يزورني وجه أستاذ جلال قالي أنا مش مانع الضيوف في الكواليس؟ قولتله أنا بشوف ضيوف عند حسن عابدين وفلان وفلان هو القانون ده ليا أنا بس قالي آه".

وأوضحت: "قليت أدبي ومفيش داعي إني أعيد تاني وأنا محبش إن الجداد يعملوا اللي عملته، ده مش صح إني اتطاول على حد أكبر مني كان المفروض أبعد أو انسحب، وهو أداني بالقلم وقالي انتي بنت قليلة الأدب".