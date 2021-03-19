فن ومشاهير

نسرين طافش: الدراما السورية تمر بكبوة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قالت النجمة نسرين طافش إن “الدراما السورية لها ثقلها لكنها تمر بكبوة”، مؤكدة أنها “ستعود بقوة”.

وأوضحت الفرق بين العمل في مصر والعمل في سوريا، لناحية توفير الإمكانيات للفنانين. فوصفت مصر بهوليود الشرق”.

واعتبرت في لقائها مع برنامج B My Guest، أن “الفتاة هي التي تضع حدوداً للآخرين وتفرض احترامها في العمل”.

وعن علاقتها بعائلتها، أشارت إلى أنها “تأثرت بوالدها في مجال الفن والأدب، وأخذت من والدتها حنانها، وكانت مدللة، فهي أصغر أشقائها”.

أما الزواج فقالت إنه “جميل حين يكون القرار غير خاضع لضغط المجتمع”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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