والدة حلا الترك تكشف تفاصيل جديدة في القضية: “شكراً على هدية يوم الأم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد قرار المحكمة بسجنها مدة سنة مع النفاذ بسبب مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني، أعربت السيدة منى السابر عن حزنها الشديد لأن الحكم جاء بسبب ابنتها الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك.

ووجهت طليقة المنتج محمد الترك في مداخلة هاتفية مع Et بالعربي رسالة لابنتها قائلة: “ما كنت أتوقع ذلك في مثل هذه الأيام واقترب رمضان ومناسبة عيد الأم.. فأنا الموضوع بالنسبة لي طعنة في صدري من أقرب الناس لي”.

وتابعت بحرقة: “ما كنت أتوقع أن ابنتي لآخر لحظة ما راح تتنازل عن القضية.. وللحين هي للأسف بتنكر هالشي وهي ما بتعرف إيش بيصير.. يعني أنا بنتي لما تروح المحكمة وتشهد ضدي.. ما أعتقد عندي كلام أوصف فيه ما عشته هذه الفترة وكنت أحاول أظهر أن هذا الموضوع ما راح أقف عنده”.

وأوضحت السابر أن “هناك حالة وحيدة لكي لا أسجن، وهي أن تقوم حلا بالتنازل عن القضية”، موضحة أن “سداد المبلغ المطلوب منها غير كاف لإلغاء الحكم لأن موضوع الفلوس لو تم حله راح يرفعوا دعوى مدنية”.

وأضافت: “ما راح تحسي بوجعي ولا بالأمومة إلا لما تتزوجي ويصير عندك أولاد.. بس وقتها سيكون متأخرا جدا لأنك فعلا خسرتيني”.

وأكملت كلامها: “أنا ما بدي حلا تزورني أو حتى أشوفها ولا تشوفني ولا أسمع صوتها”.