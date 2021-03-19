ابن مشاري البلام يكمل مشاهد والده في “بيت الذل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تقرر أن يكمل صالح ابن الممثل الراحل مشاري البلام، تصوير المشاهد المتبقية لوالده في مسلسل “بيت الذل” المقرر عرضه في رمضان المقبل في أول تجربة تمثيلية له والوقوف أمام الكاميرا، بعدما كان فريق العمل يعاني من ورطة بسبب وفاة الراحل مشاري البلام قبل تصوير المتبقي له من مشاهد المسلسل.

وكشفت الفنانة صمود الكندري أن صالح شارك معهم بتصوير آخر مشاهد المسلسل بعدما كان فريق العمل يعاني من ورطة بسبب وفاة الراحل مشاري البلام قبل تصوير المتبقي له من مشاهد المسلسل.

وقالت صمود الكندري عبر حسابها في “إنستغرام”: “صالح مشاري البلام شكراً لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام. شكرا لتواجدك بالعمل في آخر أيام التصوير.. ظهورك مميز وله بصمه رحم الله والدك وأطال الله بعمرك”.

من جهة أخرى، بدأت أسرة البلام في السير بالإجراءات القانونية لفتح تحقيق مفصل عن أسباب وفاة مشاري البلام وكافة تفاصيل حالته الصحية قبل رحيله.

وقد ألمح ابنه صالح إلى تعرض والده لحالة من الإهمال الطبي أثناء لحظة تلقيه لقاح فيروس كورونا، وأنه لم يتأكد حتى الآن من إصابته قبل تلقي اللقاح إلى جانب الإهمال في الرعاية الصحية تجاه والده.