ياسمين صبري تستفز الجمهور.. “نعمة لن تدوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تثير الفنانة المصرية ياسمين صبري اهتمام الجمهور بكل صورة تنشرها على حسابها الخاص في تطبيق “إنستغر ام”. لكن يبدو أنها استفزت الكثير من المتابعين بأحدث هذه الصور، والتي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة للغاية وهي تصعد على سلَّم الطائرة الخاصة… وأثارت بذلك موجة من الجدل حيث أثنى بعض الناشطين على جمالها وأناقتها، وأشار آخرون إلى أنها تبالغ في إظهار الثراء الذي تعيشه مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأكد هؤلاء أن النعمة لن تدوم، وأن عليها أن تراعي مشاعر الذين يعانون أوضاعاً مادية صعبة جداً. ومما كُتب في التعليقات: “نعمة لن تدوم صدّقوني” و”حرام عليكم في ناس غلابه. بلاش الصور اللي بيكون لها تأثير سلبي علي الناس” و”السعادة الحقيقيه ليس بالمال” و”كنت أحبك بس لما صارت كل حياتك مظاهر بطلت أحب أشوفلك صورة بدك تتقبّلي التعليق الإيجابي والسلبي”.

يُذكر أن ياسمين صبري لفتت الأنظار أثناء حضورها وزوجها حفل زفاف، حيث ألقى الأخير التحية على الحاضرين، وبدا كأنه تجاهل الفنانتين إلهام شاهين وليلى علوي.