بعد جدل “المزيّف”.. عمرو يوسف يتصدّر المُلصق الرسمي لمسلسل “الملك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة تجـــــــــرد: كشفت “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، عن المُلصق الدعائي الرسمي لمسلسل “الملك”، بطولة النجم عمرو يوسف.

ومن المُقرر عرضه في رمضان المقبل، وشارك المنتج تامر مرسي الملصق الرسمي، عبر “إنستغرام”، قائلاً: “الملك… عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمي نجيب محفوظ… المتحدة تعيد أمجاد الدراما المصرية”.

وظهر يوسف خلاله منفرداً وهو بالزيّ الفرعوني، إذ يجسّد شخصية الملك أحمس، وأعرب الجمهور عن تشوّقهم إلى مشاهدته.

وكانت انتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء تفيد بخروج المسلسل من الخريطة الدرامية الرمضانية، ولكن تبيّن عدم صحة ذلك.

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد “السوشيل ميديا” مُلصقاً يتصدّره المُمثل المصري، وتم تأكيد سرقته من فكرة عمل أجنبي، ما دفع الشركة المنتجة إلى تأكيد أنّ لا علاقة لها به، وأنّه فقط اجتهادات من الجمهور.