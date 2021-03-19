الموت يغيّب نجمة “فتى أحلامي” مع عبدالحليم حافظ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وافت المنية الفنانة المصرية منى بدر عن عمر ناهز 85 عاماً، والتي اشتهرت من خلال فيلم واحد في السينما المصرية أمام الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

ونعى الموسيقار المصري يحيى خليل صديقته الراحلة في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع “فايسبوك”، كاشفاً أنّها استقرت في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية قبل 30 عاماً.

وبدر من مواليد مصر عام 1936، ولكن من أصول سوريّة، اسمها الحقيقي ماري النجّار. شاركت الراحلة في فيلم “فتى أحلامي” (قصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر، وإخراج حلمي رفلة) في عام 1957 أمام العندليب الذي غنّى لها “خسارة خسارة فراقك يا جارة” (كلمات مأمون الشناوي، وألحان بليغ حمدي)، بعد أن حصدت لقب ملكة جمال مصر في عام 1956.

وابتعدت الراحلة عن السينما المصرية بعد فيلمها الأول والأخير فيها، وعن الأضواء لسنوات طويلة جداً، قبل أن تشارك على فترات متباعدة عبر مشاهد قليلة في فيلمي “كلنا فدائيون” (قصة كاري كربتيان، وسيناريو وحوار غسان مطر وأنطوان غندور، وإخراج كاري كربتيان) في عام 1969، و”سواقة التاكسي” (قصة وسيناريو وحوار محمد شاهين، ومحمد الحموي وإخراج محمد شاهين) في عام 1989.