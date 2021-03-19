المعركة طويلة.. بريتني سبيرز تسعى مجدداً إلى استبعاد والدها من الوصاية عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: سيطلّب محامو المغنية الأميركية بريتني سبيرز مرّة أخرى من محكمة في لوس أنجلس الشهر المقبل، أن يكون استبعاد والدها من الوصاية عليها قراراً رسمياً، وذلك في معركة طويلة تتعلّق بالسيطرة على شؤونها الشخصية والمالية.

وقال محاميها صامويل إنغام في جلسة قضائية أمس الأربعاء، إنه سيطلب تعيين جودي مونتغمري، التي اختيرت عام 2019 وصيّة موقتة على شؤون بريتني الشخصية، بصفة دائمة. وذكر إنغام أنه سيقدم الالتماس في جلسة 27 نيسان (أبريل).

والعام الماضي، أوضحت بريتني سبيرز (39 عاماً) من خلال محاميها، أنها لم تعد تريد أن يتدخل والدها في شؤونها. وفشلت محاولة سابقة لاستبعاده من الوصاية في آب (أغسطس) الماضي.

وتولت مونتغمري المهمة من جيمي سبيرز، والد المغنية، بعد أن عانى اعتلالاً في حالته الصحية. ولا يزال الأب هو الوصي القانوني على شؤون ابنته المالية، ولكنه يتشارك في هذه المهمة الآن مع مؤسسة مالية.

وتقرر تأجيل مراجعة قضائية كانت مقررة أمس الأربعاء حول الشؤون المالية لنجمة البوب لمدّة شهر.

وعُين جيمي سبيرز وصياً على ابنته عام 2008 بعدما دخلت المستشفى لتلقي علاج نفسي بعد انهيار سلطت عليه الأضواء بقوّة.