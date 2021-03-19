بإطلالة تفيض أنوثة.. نوال الزغبي متألقة في جلسة تصوير جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: خطفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أنظار جمهورها من جديد بعدما أطلّت أخيراً بصور لافتة من جلسة تصوير جديدة عقدتها مؤخرًا في لبنان.

وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة جدًا بفستان قصير من اللون الأسود، في لقطات تفيض أنوثة نالت استحسان المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولاقت صور نوال الزغبي تفاعلًا ملحوظًا من جمهورها، فاقتحمت صفحة الأكثر رواجًا عبر “إنستغرام” موقع الصور والفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم.

على صعيد آخر، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح كليب أغنية “عقلي وقف” الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، حيث حقق العمل ما يقارب الـ5 ملايين مشاهدة في شهر واحد.

نفيد بالذكر أن أغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.