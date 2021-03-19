رانيا يوسف تستعرض رشاقتها وتثير الجدل بفستان جريء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها على فيسبوك بمقطع فيديو جديد لها من داخل النادي الرياضي، واستعرضت من خلاله طريقتها في المحافظة على رشاقتها وجيمها الممشوق.

وظهرت النجمة المصرية بكامل قواها البدنية وهي تقوم بالتمارين الرياضية الصباحية الصعبة لتنمية العضلات، وهي تحاول من خلال المقطع تشجيع الصبايا والشباب على أهمية الرياضة لصحة الجسم.

كذلك نشرت الفنانة المصرية عبر حسابها على تطبيق انستغرام مقطع فيديو جديد من مسلسل “الآنسة فرح”، استعرضت خلاله جمال قوامها بفستان بنفسجي وشعر أسود طويل.

وتلقت رانيا العديد من التعليقات ما بين الإعجاب بالفيديو وانتقادها بسبب فستانها الجريء والقصير.

يذكر أنه يعرض لرانيا حالياً مسلسل “اللعبة2” على إحدى المنصات العربية ويشاركها في بطولته هشام ماجد وشيكو، مي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل، وتدور أحداثه حول “وسيم ومازو”، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة.