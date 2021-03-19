حملة قوية ضد حلا الترك ودعوة إلى مقاطعتها وتعليقات قاسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: إثر إعلان منى السابر، والدة الفنانة حلال الترك، صدور حكم بحبسها لمدة عام بسبب الدعوة التي رفعتها ابنتها ضدها، انطلقت على المواقع حملة “بلوك” وحذف للفنانة الشابة.

وهو ما أعلنته الإعلامية الكويتية مي العيدان من خلال حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام” حيث كتبت: “اللي يبي يوقف مع الحق ولا يوقف مكتوف الأيدي لأن اللي ساكت عن الحق شيطان أخرس. اللي يبيع أمه ويسجنها ولا يراعي الله فيها عشان وصخ دنيا ما يستحق أحد إنه يتابعه أو يدعمه ويكبره. سولها دليت و بلوك. أنا أسألأل الحين لما حلا تسجن أمها سنة هل راح تربح الفلوس؟ طبعاً لا إذاً السالفة أذية الأم مو مسألة الفلوس. سحبوا دعمكم لها بالبلوك والدليت. اللي بسجن أمه بضمير بارد ما يستحق الدعم”.

كذلك وجهت إلى النجمة لاحقاً رسالة قاسية جاء فيها: “أنا أسأل حلا الترك أتمنى تجاوبني. لما تسكرين تعليقات الناس بأنستغرامك. ماشي قدرتي توقفين كلام الناس بس أسالك يا ترى تقدرين توقفين دعوات أمك عليك وحوبة كل دمعة انزلت منها بسببك؟ هل تستطيعين أن تتجاوزي عندما تتنهد بحرقة قلب وتقول حسبي الله عليك؟ بالمحكمة شهدتي عليها لكن تذكري يوم القيامة، يوم الحساب العظيم راح يكون عقاب الله عظيم. حسابك عند الله بإذن الله سوف يكون أطول من سنة سجن”. كما نشرت صورة لرجل يقبل قدم أمه وألحقتها بأخرى لحلا الترك مع أمها خلف القضبان وعلقت: “رجل يقبل قدم أمه وفتاة سجنت أمها”.