كاني ويست يصبح أغنى رجل أسمر البشرة بتاريخ أمريكا.. كم تبلغ ثروته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح مغني الراب الأمريكي كاني ويست، طليق النجمة التلفزيونية، كيم كاردشيان، أغنى رجل داكن البشرة في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن بلغ صافي ثروته 6.6 مليار دولار.

وكان ويست، قطب الموضة قد أصبح مليارديراً معتمداً العام الماضي بمساعدة علامته التجارية الناجحة للملابس والمدربين "Yeezy".



وتبلغ قيمة علامة "Yeezy" التجارية التابعة لشركة "West" وتتعامل مع شركة "Gap" وشركة "Adidas" العملاقة للملابس الرياضية، 3.2 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار، وفقاً لوكالة "بلومبرج.

ويتوقع أن تبلغ قيمة خط "Yeezy Gap" الجديد المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا الصيف، أكثر من 970 مليون دولار، ونظرا لأنه المالك الوحيد لشركة "Yeezy" فإن الكثير من صافي ثروته الشخصية يأتي من هناك.

وفي عام 2020، ذكرت مجلة "Forbes" أن ثروة كاني ويست، كانت تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار بفضل امبراطوريته "Yeezy"، واعترض كاني على هذا الرقم، وقال إن ثروته تزيد على 3 مليارات دولار.

وخلال إحدى حلقات برنامج "Nick Cannon’s Class Clas"، ادعى كاني أن صافي ثروته كان 5 مليارات دولار بعد صفقة "Gap".

وتأتي بعض ثروته أيضاً من 1.7 مليار دولار التي يكسبها من أصول إضافية، بما في ذلك استثماره الكبير في علامة Skims لزوجته السابقة كيم كارداشيان.

كما سيزداد صافي ثروة كاني ويست، الآن بعد أن ورد أن ثروته تزيد على 6.6 مليار دولار بسبب تعاونه مع شركة Adidas وغيرها من المشاريع التجارية.