نواب ألمان يهاجمون الحظر المزمع لحزب كردي في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم عدد من نواب البرلمان الألماني، النظام التركي، إثر شروعه في خطوات فعلية لحظر ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.

وقبل يومين، حرك الادعاء العام في تركيا دعوى قضائية في المحكمة الدستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في خطوة لاقت انتقادات دولية كبيرة.



وتحدث مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناتشو سانشيز في وقت سابق عن خطوة غير مبررة نحو "إنهاء التعددية".

فيما قالت الحكومة الألمانية إن "حظر أي حزب يجب أن يكون الملاذ الأخير في أي ديمقراطية".

وكان العديد من أعضاء البوندستاج "البرلمان" الألماني أكثر وضوحًا حيال الخطوة التي تتخذها أنقرة.

ونددت الكتلة البرلمانية الألمانية التركية في البوندستاج بـ"القمع والاضطهاد المتزايد للمعارضة والمجتمع المدني في تركيا" بعد اتخاذ النظام خطوات لحظر حزب معارض.

وجاء في بيان للكتلة أن "اعتقال لأكثر من 700 شخص، من بينهم عشرات من الأعضاء الإقليميين والسياسيين المحليين لحزب الشعوب الديمقراطي، هو جزء من الاضطهاد السياسي لقوى المعارضة في تركيا الذي يستمر منذ سنوات".

وتتكون هذه الكتلة من ٦ نواب بارزين في البرلمان الألماني هم ميشيل مونتيفيرينج (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وعزيز تانك (اليسار)، وأوزكان موتلو (الخضر)، وأندرياس نيك (الاتحاد المسيحي الحاكم)، وإيكين ديليجوز (الخضر)، ودوروثي شليغل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي).

ويريد مكتب الادعاء العام في أنقرة حظر ثاني أكبر حزب معارض بسبب مزاعم الإرهاب.

ويصف الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع الممتدة للتنظيم الكردستاني السري؛ حزب العمال الكردستاني، ويتهم الحزب بتقويض "وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة".